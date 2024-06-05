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С начала войны генерирующие мощности Украины упали с 55 ГВт до менее 20 ГВт, - FT

Среда 05 июня 2024 15:27
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С начала войны генерирующие мощности Украины упали с 55 ГВт до менее 20 ГВт, - FT Фото: генерирующие мощности Украины упали с 55 ГВт до менее 20 ГВт (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина потеряла более половины своих генерирующих мощностей и сейчас их объем составляет менее 20 ГВт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"До полномасштабного вторжения РФ внутреннее производство электроэнергии в Украине составило около 55 ГВт, что было одним из самых больших показателей в Европе. Эти мощности упали ниже 20 ГВт из-за массированных обстрелов или оккупации", - говорится в статье.

Отмечается, что в результате последних атак по энергетике РФ уничтожила колоссальные 9,2 ГВт мощностей. Поэтому Украине приходится ограничивать энергообеспечение потребителей, поскольку действующей генерации не хватает на полное покрытие спроса.

Украинские чиновники в комментариях изданию сказали, что нужно готовиться к жизни в холоде и тьме, и что это новая реальность для Украины.

В то же время секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко добавил, что похоже на то, что цель РФ состоит в том, чтобы сделать жизнь украинцев невыносимой.

"Если не принять никаких мер, то, по нашим расчетам, в январе население будет получать электроэнергию всего от двух до четырех часов в сутки", - приведены в статье слова руководителя отдела исследований энергетики и климата Киевской школы экономики Бориса Додонова.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что российские оккупанты массированными атаками повредили все ТЭС и ГЭС Украины, из-за чего эти станции сейчас не могут производить то же количество электроэнергии, которое они выдавали до атак.

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