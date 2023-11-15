З початку війни Ахметов передав на ЗСУ і гуманітарні програми 6,7 млрд гривень

Головні напрямки допомоги - підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення, громад, захисників Маріуполя, а також підготовка до відновлення цього міста-героя.

Допомога захисникам України реалізується у рамках мілітарного проекту "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Додатково 1 млрд грн ($25 млн) Рінат Ахметов виділив на проект підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі".

Зокрема у листопаді запустився пілот програми "Вдома", завдяки якому захисники та захисниці міста з І та ІІ групи інвалідності отримають власне житло. За листопад-грудень 2023 заплановано придбати 15 квартир.

Системну гуманітарну допомогу від бізнесів та проєктів Ріната Ахметова отримують українці прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Це продукти, одяг, побутові речі, ліки, засоби гігієни тощо.

Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року.

Окремим напрямом підтримки для SCM та Ріната Ахметова є внесок у поточне та майбутнє відновлення України.

Окремим особистим рішенням Рінат Ахметов виділив на 2023 рік 60 млн грн на створення Плану відродження Маріуполя після деокупації в рамках ініціативи Mariupol.Reborn.

Нагадаємо, Рінат Ахметов прилетів до Києва 23 лютого 2022 року за день до повномасштабного вторгнення. З того часу Ахметов не покидав територію України.