"Сьогодні (6 лютого – ред.) ми оголошуємо про повернення ще семи дітей. З початку року це вже 31 дитина. Торік вдалося повернути близько 450 дітей. От зараз три родини перебувають у Центрі захисту прав дитини, де проходять опитування", - зазначила Зарівна.

За її словами, насильно депортовано, усиновлено, передано до російських дитячих будинків тощо 19.546 українських дітей, але зараз Мінюст готує доповнену добірку.

Натепер понад 1,6 млн неповнолітніх українців перебувають на тимчасово окупованих територіях. На цей людський масив спрямована величезна індустрія російських воєнізованих дитячих таборів, політизована системи освіти, яка виховує солдатів для наступної загальноєвропейської війни. І хоч дата її достеменно невідома, призив країною-ворогом вже активно проводиться.