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З початку року ТЕС ДТЕК згенерували майже 6 млрд кВт-г електроенергії

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Неділя 18 червня 2023 11:21
З початку року ТЕС ДТЕК згенерували майже 6 млрд кВт-г електроенергії Фото: з початку року ТЕС ДТЕК згенерували майже 6 млрд кВт-г електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За 5 місяців цього року ТЕС ДТЕК Енерго згенерували в українську енергосистему 5,7 млрд кВт-г електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"У січні - травні цього року ТЕС компанії згенерували в українську енергосистему понад 5,7 млрд кВт-г електроенергії. Такі обсяги еквівалентні середньому споживанню близько 1,9 млн родин протягом цілого року", - йдеться в ньому.

В ДТЕК уточнюють, що у травні 2023 року ТЕС компанії відпустили на понад 20% більше електроенергії, ніж у травні минулого року.

"Після підриву росією Каховської ГЕС українські енергетики розуміють, що на їх плечі лягає ще більше відповідальності за надійність роботи української енергосистеми. Відчувають це і в тепловій генерації, яка в разі падіння виробітку електроенергії на українських гідроелектростанціях, підхоплює додаткове навантаження по балансуванню", - сказав генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Він додав, що ДТЕК має продовжувати посилено готувати станції до опалювального сезону, а також підтримувати енергосистему наявними потужностями.

Нагадаємо, з початку року ДТЕК вклав 1,2 млрд гривень у ремонти і відновлення ТЕС.

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ДТЕК ТЕС
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