ua ru
Вс, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала года ТЭС ДТЭК сгенерировали почти 6 млрд кВт-ч электроэнергии

Новина українською →
Воскресенье 18 июня 2023 11:21
С начала года ТЭС ДТЭК сгенерировали почти 6 млрд кВт-ч электроэнергии Фото: с начала года ТЭС ДТЭК сгенерировали почти 6 млрд кВт-ч электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За 5 месяцев этого года ТЭС ДТЭК Энерго сгенерировали в украинскую энергосистему 5,7 млрд кВт-ч электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В январе - мае этого года ТЭС компании сгенерировали в украинскую энергосистему более 5,7 млрд кВт-ч электроэнергии. Такие объемы эквивалентны среднему потреблению около 1,9 млн семей в течение целого года", - говорится в нем.

В ДТЭК уточняют, что в мае 2023 года ТЭС компании отпустили более 20% больше электроэнергии, чем в мае прошлого года.

"После подрыва россией Каховской ГЭС украинские энергетики понимают, что на их плечи ложится еще больше ответственности за надежность работы украинской энергосистемы. Испытывают это и в тепловой генерации, которая в случае падения выработки электроэнергии на украинских гидроэлектростанциях подхватывает дополнительную нагрузку по балансированию" генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Он добавил, что ДТЭК должен продолжать усиленно готовить станции к отопительному сезону, а также поддерживать энергосистему имеющимися мощностями.

Напомним, с начала года ДТЭК вложил 1,2 млрд гривен в ремонты и возобновление ТЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК ТЭС
NEWS
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом