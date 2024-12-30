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З початку року ДТЕК виготовив 916 тисяч запчастин для вуглевидобувного обладнання

Фото: ДТЕК виготовив 916 тисяч запчастин для вуглевидобувного обладнання (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

В січні-листопаді 2024 року машинобудівники ДТЕК виготовили та відремонтували 1066 одиниць обладнання та 916 тисяч запчастин для шахтарів, щоб пройти зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що в розпал опалювального сезону працівники машинобудівних заводів ДТЕК продовжують забезпечувати потреби українських шахт в обладнанні та допомагати їм видобувати вугілля.

У січні – листопаді цього року машинобудівні підприємства компанії виготовили та відремонтували 1066 одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед них – 11 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Машинобудівники також забезпечили потреби шахтарів 916 тисячами запчастин та комплектуючих.

Нагадаємо, з початку року компанія ДТЕК інвестувала понад 2,8 млрд грн власних коштів у відновлення теплоелектростанцій після російських атак.

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ДТЕКРінат Ахметов