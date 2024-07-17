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З початку року ДТЕК виготовив 8 нових прохідницьких комбайнів для підтримки енергосистеми

Фото: ДТЕК виготовив 8 нових прохідницьких комбайнів для підтримки енергосистеми (energo.dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

Для підтримання потреб українського вуглевидобутку машинобудівники ДТЕК виготовили 8 комбайнів та 542 тисячі запчастин для обладнання шахт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Зазначається, що працівники машинобудівних підприємств ДТЕК у січні - червні цього року виготовили та відремонтували 757 одиниць гірничо-шахтного обладнання (ГШО). Серед ключового – 8 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Машинобудівники забезпечили шахтарів також і 542 тисячами запчастин та комплектуючих.  
  
"Енергетики 24/7 працюють над відновленням зруйнованих і пошкоджених потужностей ТЕС. Шахтарі – над підтримкою потреб теплоелектростанцій в паливі. А машинобудівники – щоб останні мали для цього усе необхідне. Бо спільна для усіх задача – щоб попри будь-які дії ворога українці були якомога більше часу зі світлом", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.  
  
Нагадаємо, за півроку ДТЕК Ріната Ахметова інвестував понад 1,4 млрд грн у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що були пошкоджені чи зруйновані ворожими обстрілами.

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ДТЕК