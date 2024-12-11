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З початку року ДТЕК інвестував майже 3 млрд грн у ремонти ТЕС після атак

Фото: з початку року ДТЕК інвестував майже 3 млрд грн у ремонти ТЕС після атак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

З січня по листопад 2024 року компанія ДТЕК інвестувала понад 2,8 млрд грн власних коштів у відновлення теплоелектростанцій після російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що енергетики ДТЕК продовжують відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, щоб мінімізувати наслідки численних масованих атак ворога та якнайшвидше відновити усе, що можливо.

Для цього у січні – листопаді цього року компанія інвестувала у відновлення теплової генерації понад 2,8 млрд грн власних коштів.

"Минулого місяця, після тримісячної паузи, РФ здійснила чергові два масованих обстріли: 17 та 28 листопада. Ворог використав проти енергетичних об’єктів України більше 400 ракет і дронів. Під прицілом опинилися об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Знову постраждали і наші теплоелектростанції", - розповів генеральний директор "ДТЕК Енерго" Олександр Фоменко.

За його словами, при цьому енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атак та повертати якомога більше потужностей в мережу. Роботи тривають в режимі нон-стоп

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Ріната Ахметова були атаковані ворогом майже 190 разів.

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ЕлектроенергіяДТЕК