З початку року ДТЕК інвестував 3,2 млрд грн у ремонти теплоелектростанцій

За 5 місяців 2025 року компанія ДТЕК інвестувала 3,2 млрд грн у відновлення та ремонти теплоелектростанцій. Інвестиції - для підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"У січні-травні 2025 року ДТЕК Енерго інвестував близько 3,2 мільярда гривень у ремонти та відновлення теплоелектростанцій, що зазнали серйозних руйнувань через масовані ракетні атаки", - йдеться в ньому.

Зазначається, що це вже близько 90% суми, яка була інвестована в ремонти ТЕС за весь минулий рік.

"Наші енергетики щодня відновлюють не лише станції, а й ритм життя міст і сіл. Електрика - це основа всього, і ми робимо все, щоб генерувати її навіть у найважчі моменти", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

