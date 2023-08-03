З початку року ДТЕК інвестував 2 млрд гривень в ремонти ТЕС

У 2023 році "ДТЕК Енерго" інвестувала 2 млрд грн у ремонтну кампанію та полагодила 9 енергоблоків теплових електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Підготовка до опалювального сезону на теплоелектростанціях ДТЕК Енерго триває. Станом на початок серпня енергетики і ремонтники компанії виконали третину запланованої роботи - реалізували 9 ремонтів енергоблоків ТЕС. Ще 7 - зараз у процесі. Всього компанія планує відремонтувати 27 енергоблоків до кінця року", - йдеться в ньому.

В ДТЕК наголосили, що з початку року інвестиції в планову ремонтну програму склали майже 2 млрд грн.

"Це літо - пора найактивнішої роботи для наших енергетиків. Багато людей працюють без вихідних і відпусток, щоб виконати весь величезний об’єм роботи і підготувати обладнання до холодів. Люди дуже мотивовані, тому що добре пам’ятають минулу зиму і усвідомлюють, що без належної підготовки під час опалювального сезону буде дуже складно", - додав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

В компанії нагадали, що минулого року було реалізовано 26 ремонтів енергоблоків ТЕС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що із початку літа теплоелектростанції ДТЕК відпустили в українську енергосистему на 30% більше електроенергії, щоб підтримати її стійкість у період підвищеного споживання.