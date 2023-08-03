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С начала года ДТЭК инвестировал 2 млрд гривен в ремонты ТЭС

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Четверг 03 августа 2023 13:47
С начала года ДТЭК инвестировал 2 млрд гривен в ремонты ТЭС Фото: с начала года ДТЭК инвестировал 2 млрд гривен в ремонты ТЭС (dtek com)
Автор: Юлия Бойко

В 2023 году "ДТЭК Энерго" инвестировала 2 млрд грн в ремонтную кампанию и починила 9 энергоблоков тепловых электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Подготовка к отопительному сезону на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго продолжается. По состоянию на начало августа энергетики и ремонтники компании выполнили треть запланированной работы - реализовали 9 ремонтов энергоблоков ТЭС. Еще 7 - сейчас в процессе. Всего компания планирует отремонтировать 27 энергоблоков до конца года", в нем.

В ДТЭК отметили, что с начала года инвестиции в плановую ремонтную программу составили около 2 млрд грн.

"Это лето - пора самой активной работы для наших энергетиков. Многие работают без выходных и отпусков, чтобы выполнить весь огромный объем работы и подготовить оборудование к холодам. Люди очень мотивированы, потому что хорошо помнят прошлую зиму и осознают, что без должной подготовки во время отопительного сезона будет очень сложно", - добавил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В компании напомнили, что в прошлом году было реализовано 26 ремонтов энергоблоков ТЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала лета теплоэлектростанции ДТЭК отпустили в украинскую энергосистему на 30% больше электроэнергии, чтобы поддержать ее устойчивость в период повышенного потребления.

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