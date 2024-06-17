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З початку року борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 4%

Понеділок 17 червня 2024 11:14
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З початку року борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 4% Фото: борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 4% (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У січні – травні цього року борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 4%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro Electricity.

Згідно даних, станом на кінець травня заборгованість перед НЕК "Укренерго" сягнула 32,06 млрд грн, заборгованість перед учасниками ринку – 19,4 млрд грн.

Напередодні в "Укренерго" заявили, що планують влітку або до кінця цього року погасити 19 млрд грн боргу за вироблену на балансуючому ринку електростанціями електроенергію.

Для цього, за словами очільника компанії Володимира Кудрицького, потрібно зробити два кроки. Перший – припинити наростання цих боргів, тому Урядом готуються постанови, які міститимуть перелік захищених споживачів, яких не можна відключати. Другим кроком він бачить залучення компанією фінансування західних банків та міжнародних партнерів, щоб повністю погасити борг перед виробниками електроенергії.

На думку низки експертів, без вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку не може йти мова про вкладання інвесторами в Україні коштів в будівництво розподіленої генерації.

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Електроенергія
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