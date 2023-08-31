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З початку повномасштабної війни ДТЕК працевлаштував три тисячі переселенців

Четвер 31 серпня 2023 14:28
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З початку повномасштабної війни ДТЕК працевлаштував три тисячі переселенців Фото: спочатку повномасштабної війни ДТЕК працевлаштував три тисячі переселенців (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

З початку повномасштабного вторгнення компанія "ДТЕК Енерго" працевлаштувала на своїх вугледобувних, енергетичних та машинобудівних підприємствах 3,1 тисячу внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Більшість із переселенців до цього були змушені покинути рідні домівки через окупацію або близькість бойових дій. Понад 80% з працевлаштованих приєдналися до команд вуглевидобувних підприємств "ДТЕК Енерго".

Більшість з них не мали шахтарської спеціальності та пройшли перенавчання на виробництві. Також серед нових працівників чимало молодих людей, що знайшли своє перше робоче місце саме на українських шахтах.

За словами генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва, минулий сезон усім добре показав, скільки надзусиль потрібно докласти, щоб пройти зиму зі світлом і теплом, попри будь-які спроби ворога занурити Україну в темряву. До майбутньої зими у компанії готуються вже півроку, зазначив він.

"Свій внесок роблять і нові працівники, адже потрібно посилено видобувати вугілля, виробляти обладнання для шахт, генерувати електроенергію та підтримувати українську енергосистему в піки споживання. Тож продовжуємо робити усе можливе не тільки для утримання енергетичного фронту, але й наближаємо перемогу, підтримуючи громади і людей", - розповів Салєєв.

Як повідомлялося, за 18 місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну бізнеси СКМ, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, військовим і мирним людям уже 6 млрд грн.

Головними напрямами допомоги стали підтримка ЗСУ, гуманітарна підтримка цивільного населення й громад, а також підготовка до відновлення Маріуполя після деокупації.

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