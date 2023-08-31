ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала полномасштабной войны ДТЭК трудоустроил три тысячи переселенцев

Четверг 31 августа 2023 14:28
UA EN RU
С начала полномасштабной войны ДТЭК трудоустроил три тысячи переселенцев Фото: сначала полномасштабной войны ДТЭК трудоустроил три тысячи переселенцев (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабного вторжения компания "ДТЭК Энерго" трудоустроила на своих угледобывающих, энергетических и машиностроительных предприятиях 3,1 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Большинство из переселенцев к этому были вынуждены покинуть родные дома из-за оккупации или близости боевых действий. Более 80% из трудоустроенных присоединились к командам угледобывающих предприятий "ДТЭК Энерго".

Большинство из них не имели шахтерской специальности и прошли переобучение на производстве. Также среди новых работников немало молодых людей, нашедших свое первое рабочее место именно на украинских шахтах.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева, прошлый сезон всем хорошо показал, сколько сверхусилий нужно приложить, чтобы пройти зиму со светом и теплом, несмотря на любые попытки врага погрузить Украину в темноту. К предстоящей зиме в компании готовятся уже полгода, отметил он.

"Свой вклад вносят и новые работники, ведь нужно усиленно добывать уголь, производить оборудование для шахт, генерировать электроэнергию и поддерживать украинскую энергосистему в пики потребления. Так что продолжаем делать все возможное не только для удержания энергетического фронта, но и приближаем победу, поддерживая общины и людей", - рассказал Салеев.

Как сообщалось, за 18 месяцев полномасштабного вторжения России в Украину бизнесы СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 6 млрд. грн.

Главными направлениями помощи стали поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения и общин, а также подготовка к восстановлению Мариуполя после деоккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны