З початку повномасштабної війни ДТЕК інвестував 28 млрд гривень в шахти та ТЕС

Зазначається, що за останні три роки інвестиції у ремонти та відновлення теплоелектростанцій склали майже 10 млрд грн.

"Це дозволяло енергетикам та ремонтникам впродовж років посилено працювати над відновленням зруйнованих та пошкоджених ворожими обстрілами потужностей ТЕС. Таких атак на станції компанії з лютого 2022 року було вже більше двох сотень", - пояснили в ДТЕК.

Також значну частину інвестицій було спрямовано в український вуглевидобуток. Зокрема, за підсумками останніх трьох років інвестиції ДТЕК в роботу шахт склали майже 18 млрд грн.

"Завдяки цьому вдалося підтримати необхідні для потреб теплової генерації запаси палива", - наголосили в ДТЕК.

Зазначається, що інвестиції були спрямовані на ремонти капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК повернув світло 17 млн родин, чиї домівки знеструмлювалися через ворожі атаки.