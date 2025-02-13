З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Енерго працевлаштував майже 4 тисячі переселенців

"Компанія ДТЕК Енерго продовжує допомагати українцям, які були змушені залишити свої домівки через окупацію або наближення бойових дій. З лютого 2022 року вугледобувні, енергетичні та машинобудівні підприємства компанії забезпечили роботою понад 3,8 тисячі внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в ньому.

Зазначається, що переважна більшість працевлаштованих - а це понад 80%, - приєдналися до вуглевидобувних підприємств ДТЕК Енерго. Більшість не мали шахтарської спеціальності та пройшли перенавчання на виробництві.

Також серед нових працівників чимало молодих людей, які знайшли своє перше робоче місце саме на українських шахтах.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова очолив рейтинг компаній, які підтримують ветеранів.