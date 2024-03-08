З початку 2024 року ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на 6%

Для підтримки надійності української енергосистеми з початку року теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" наростили відпуск електроенергії на 6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що за перші два місяці цього року теплоелектростанції ДТЕК Енерго відпустили в українську енергосистему понад 2,6 млрд кВт*год електроенергії.

Це на 6% більше, ніж у січні-лютому минулого року. Такий обсяг згенерованої в енергосистему електроенергії еквівалентний середньому енергоспоживанню майже 900 тисяч родин протягом року.

Генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв наголосив, що протягом цієї зими все доступне обладнання ТЕС ДТЕК працювало на максимумі не тільки для балансування енергосистеми, а й для забезпечення базового рівня електроенергії.

"Особливо в періоди, коли було зростання споживання через погодні умови та низькі температури. Тож попри ворожі обстріли наших станцій, а їх цієї зими було майже 40, енергетики продовжують робити все можливе, щоб українці були зі світлом і теплом", - підкреслив він.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти майже 160 разів обстрілювали теплові електростанції ДТЕК Ріната Ахметова.