Побутова техніка, електроніка та бензин: на що найбільше зросли витрати українців

У листопаді 2022 року українці на 15% більше, ніж у жовтні, сплачували картками у мережі торгових терміналів ПриватБанку за покупку електроніки та побутової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПриватБанку .

Як зазначили в прес-службі, відчутне зростання покупок техніки до 3,8 млрд грн зумовлено традиційним періодом розпродажів "чорної п'ятниці". Найбільш популярними товарами місяця стали павербанки та інша техніка для автономного енергозабезпечення.

Також у листопаді українці більше витрачали на пальне - оплати картками на АЗС у порівнянні з жовтнем зросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, менше витрачали з карток на їжу (-9,6%, 22,1 млрд грн), ліки (-4%, 3,1 млрд грн) і кафе та ресторани (-12,4%, 3,1 млрд грн).

За даними прес-службі, в умовах перебоїв з постачанням електрики набирає популярності послуга зняття готівки на касі. За листопад через торгові термінали ПриватБанку українці отримали готівки на касах торгових точок на 43% більше у порівнянні з жовтнем на суму 2,3 млрд грн. За останній місяць цією послугою скористалися майже 1,5 мільйона українців, середня сума отриманої готівки касах трохи перебільшує 1,5 тис. грн.

Загалом через аварійні перебої з електрикою обсяги оплат покупок картками у листопаді були меншими, ніж у жовтні на 5,1% (51 млрд грн), додали в прес-службі.