Поблизу України: BMW розпочала випуск інноваційних електромобілів на новому заводі

Компанія BMW розпочала виробництво електромобілів родини Neue Klasse на новому заводі в місті Дебрецен, Угорщина. Новий виробничий об'єкт розташований менш ніж в 100 км від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Минуло більше року відтоді, як BMW представила Vision Neue Klasse EV – концепт-кар, який став передвісником нових електромобілів бренду. Зазначається, що Neue Klasse є "найбільшою інвестицією в історії компанії".

У BMW стверджують, що майбутні моделі електромобілів матимуть "на 30% більший запас ходу, на 30% швидшу зарядку та на 25% загальне підвищення ефективності автомобіля".

"Виробництво перших тестових автомобілів у Дебрецені є важливою віхою на шляху введення в експлуатацію нового заводу", — сказав член правління BMW з виробництва Мілан Неделькович.

За його словами, зараз BMW готується до початку серійного виробництва нових моделей наприкінці 2025 року. Матеріали та деталі авто постійно доставляються на завод у Дебрецені, оскільки BMW масштабує виробництво.

Протягом наступних кількох місяців співробітники BMW пройдуть "інтенсивне навчання" техніці та процесам. Відомо, що перша серійна модель BMW Neue Klasse буде електричним кросовером, а до 2028 року очікується випуск ще п’яти нових машин.