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Поблизу України: BMW розпочала випуск інноваційних електромобілів на новому заводі

Четвер 21 листопада 2024 12:55
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Поблизу України: BMW розпочала випуск інноваційних електромобілів на новому заводі Фото: BMW розпочала випуск інноваційних електромобілів на новому заводі (press.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія BMW розпочала виробництво електромобілів родини Neue Klasse на новому заводі в місті Дебрецен, Угорщина. Новий виробничий об'єкт розташований менш ніж в 100 км від України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Минуло більше року відтоді, як BMW представила Vision Neue Klasse EV – концепт-кар, який став передвісником нових електромобілів бренду. Зазначається, що Neue Klasse є "найбільшою інвестицією в історії компанії".

У BMW стверджують, що майбутні моделі електромобілів матимуть "на 30% більший запас ходу, на 30% швидшу зарядку та на 25% загальне підвищення ефективності автомобіля".

"Виробництво перших тестових автомобілів у Дебрецені є важливою віхою на шляху введення в експлуатацію нового заводу", — сказав член правління BMW з виробництва Мілан Неделькович.

За його словами, зараз BMW готується до початку серійного виробництва нових моделей наприкінці 2025 року. Матеріали та деталі авто постійно доставляються на завод у Дебрецені, оскільки BMW масштабує виробництво.

Поблизу України: BMW розпочала випуск інноваційних електромобілів на новому заводі

Протягом наступних кількох місяців співробітники BMW пройдуть "інтенсивне навчання" техніці та процесам. Відомо, що перша серійна модель BMW Neue Klasse буде електричним кросовером, а до 2028 року очікується випуск ще п’яти нових машин.

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BMW Угорщина Електромобілі
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