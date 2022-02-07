У побережья Ливана произошла авария танкера с дизельным топливом
Фото: у побережья Ливана произошла авария танкера с дизельным горючим (fleetmon.com)
Рулевой механизм танкера Pyxis Epsilon был поврежден в результате непогоды. Авария произошла недалеко от городка Амшит в Ливане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fleet Mon.
Во время аварии судно перевозило около 42 тысяч тонн дизельного топлива.
О возможной утечке топлива не сообщается.
Танкер прибыл в Ливан из Турции. Обстоятельства аварии пока неизвестны, размер повреждений также уточняется.
Ранее мы писали, что в Ливане возобновили электроснабжение после суток блэкаута.