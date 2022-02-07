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У побережья Ливана произошла авария танкера с дизельным топливом

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Ливан, Понедельник 07 февраля 2022 01:03
У побережья Ливана произошла авария танкера с дизельным топливом Фото: у побережья Ливана произошла авария танкера с дизельным горючим (fleetmon.com)
Автор: Анна Полисученко

Рулевой механизм танкера Pyxis Epsilon был поврежден в результате непогоды. Авария произошла недалеко от городка Амшит в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fleet Mon.

Во время аварии судно перевозило около 42 тысяч тонн дизельного топлива.

О возможной утечке топлива не сообщается.

Танкер прибыл в Ливан из Турции. Обстоятельства аварии пока неизвестны, размер повреждений также уточняется.

Ранее мы писали, что в Ливане возобновили электроснабжение после суток блэкаута.

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