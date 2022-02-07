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Біля узбережжя Лівану сталася аварія танкера з дизельним паливом

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Ліван, Понеділок 07 лютого 2022 01:23
Біля узбережжя Лівану сталася аварія танкера з дизельним паливом Фото: біля узбережжя Лівану сталася аварія танкера з дизельним пальним (fleetmon.com)
Автор: Анна Полисученко

Рульовий механізм танкера Pyxis Epsilon був пошкоджений в результаті негоди. Аварія сталася недалеко від містечка Амшит в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fleet Mon.

Під час аварії судно перевозило близько 42 тисяч тонн дизельного палива.

Про можливий витік палива не повідомляється.

Танкер прибув до Лівану з Туреччини. Обставини аварії поки невідомі, розмір пошкоджень також уточнюється.

Раніше ми писали, що у Лівані відновили електропостачання після доби блекаута.

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