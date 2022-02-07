Біля узбережжя Лівану сталася аварія танкера з дизельним паливом
Фото: біля узбережжя Лівану сталася аварія танкера з дизельним пальним (fleetmon.com)
Рульовий механізм танкера Pyxis Epsilon був пошкоджений в результаті негоди. Аварія сталася недалеко від містечка Амшит в Лівані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fleet Mon.
Під час аварії судно перевозило близько 42 тисяч тонн дизельного палива.
Про можливий витік палива не повідомляється.
Танкер прибув до Лівану з Туреччини. Обставини аварії поки невідомі, розмір пошкоджень також уточнюється.
Раніше ми писали, що у Лівані відновили електропостачання після доби блекаута.