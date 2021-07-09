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У побережья Индонезии произошло мощное землетрясение

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Индонезия, Пятница 09 июля 2021 19:03
У побережья Индонезии произошло мощное землетрясение Фото: у побережья Индонезии произошло мощное землетрясение (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

У побережья индонезийского острова Сулавеси произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 202 км к юго-западу от столицы индонезийской провинции Северный Сулавеси Манадо и в 99 км к юго-востоку от провинции Горонтало, находящейся на острове.

Очаг землетрясения залегал на глубине 102 км.

При этом издание НСН сообщает, что информации о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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