У побережья Индонезии произошло мощное землетрясение

У побережья индонезийского острова Сулавеси произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 202 км к юго-западу от столицы индонезийской провинции Северный Сулавеси Манадо и в 99 км к юго-востоку от провинции Горонтало, находящейся на острове.

Очаг землетрясения залегал на глубине 102 км.

При этом издание НСН сообщает, что информации о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.