Біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр землетрусу розташовувався в 202 км на північний захід від столиці індонезійської провінції Північний Сулавесі Манадо і в 99 км на південний схід від провінції Горонтало, що знаходиться на острові.

Осередок землетрусу залягав на глибині 102 км.

При цьому видання НСН повідомляє, що інформації про можливі жертви і руйнування не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.