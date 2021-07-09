ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус

Новость на русском →
Індонезія, П'ятниця 09 липня 2021 19:03
Біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус Фото: біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 5,6 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр землетрусу розташовувався в 202 км на північний захід від столиці індонезійської провінції Північний Сулавесі Манадо і в 99 км на південний схід від провінції Горонтало, що знаходиться на острові.

Осередок землетрусу залягав на глибині 102 км.

При цьому видання НСН повідомляє, що інформації про можливі жертви і руйнування не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.

Читайте РБК-Україна в Google News
землетрус Индонезия
NEWS
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
У Кабміні розповіли, кого переведуть на накопичувальну пенсію
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі