Біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус
Фото: біля узбережжя Індонезії стався потужний землетрус (Getty Images)
Біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 5,6 балів за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Епіцентр землетрусу розташовувався в 202 км на північний захід від столиці індонезійської провінції Північний Сулавесі Манадо і в 99 км на південний схід від провінції Горонтало, що знаходиться на острові.
Осередок землетрусу залягав на глибині 102 км.
При цьому видання НСН повідомляє, що інформації про можливі жертви і руйнування не надходила. Загроза цунамі не оголошувалася.