У побережья Флориды перевернулась лодка, без вести пропали 39 пассажиров

Возле Флориды перевернулась лодка, без вести пропали 39 человек. Подозревается, что лодка связана с контрабандой людей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на AFP .

Береговая охрана в Майами заявила, что получила сообщение от человека, спасшего мужчину, который "цеплялся за перевернутое судно примерно в 45 милях к востоку от залива Форт-Пирс".

Выживший сказал, что лодка покинула Бимини, самый западный район Багамских островов, но столкнулась с плохой погодой и перевернулась. Бимини находится в 217 километрах от залива Форт-Пирс.

По словам пострадавшего, никто не был одет в спасательный жилет.

Сообщается, что контрабандисты используют Багамские острова как отправную точку для доставки людей из других стран Карибского бассейна, таких как Гаити, в Соединенные Штаты.