Біля узбережжя Флориди перекинувся човен, безвісти зникли 39 пасажирів
Біля Флориди перекинувся човен, безвісти пропали 39 осіб. Підозрюється, що човен пов'язаний з контрабандою людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.
Берегова охорона в Майамі заявила, що отримала повідомлення від людини, яка врятувала чоловіка, який "чіплявся за перевернуте судно приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс".
Виживший сказав, що човен покинув Біміні, найзахідніший район Багамських островів, але зіткнувся з поганою погодою і перекинувся. Біміні знаходиться в 217 кілометрах від затоки Форт-Пірс.
За словами потерпілого, ніхто не був одягнений у рятувальний жилет.
Повідомляється, що контрабандисти використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну, таких як Гаїті, до Сполучених Штатів.