Победителя тендера на ремонт больницы в Кривом Роге уличили в связях с чиновниками ДнепрОГА

Фото: Днепропетровская ОГА (из открытых источников)

Компания "БК Будсистема", выигравшая тендер на строительство отделения экстренной медицинской помощи Ингулецкой больницы №17 в Кривом Роге, является фигурантов нескольких уголовных дел и может быть связанна с чиновниками Днепропетровской ОГА.

Об этом сообщает "Информатор".

По данным журналистов, в тендере, который впервые объявили летом 2020, сначала участвовали киевская фирма "Норма" и "Промспецбуд" из Кривого Рога.

Несмотря на то, что предложение криворожан было самым экономически выгодным, подряд достался компании из Киева. В результате юристы "Промспецбуд" обратились в Антимонопольный комитет с жалобой. АМКУ проверил закупку, нашел нарушения и потребовал отмены и пересмотра результатов торгов.

Как следствие, тендерный комитет Департамента капитального строительства ДнепрОГА отметил сам тендер, провел корректировку и 3 ноября объявил новый тендер на ремонт больничного отделения уже на 15,9 миллиона. Однако, практически сразу отменяет его из-за ошибки во время публикации.

Одновременно с 15-миллионым тендером, с разницей в два дня, чиновники объявляют тендер по ремонту отделения экстренной медицинской помощи Ингулецкой больницы №17 уже на 23 миллиона. Примечательно, что техническая спецификация у обеих закупок, что на 15 млн, что 23 млн, полностью идентична.

По результатам торгов, предложение "БК Будсистема" оказалось самым выгодным, а окончательная стоимость ремонта больницы составила 22 млн 565 тыс. грн.

Известно, что "БК Будсистема" была создана в ноябре 2007 года жителем поселка Приазовское Запорожской области Дмитрием Бариновым. Компания занимается строительством и "прописана" в Днепре. Фирма активно участвует в закупках. С 2016 года компания подписала договоров на 460,64 млн грн.

По данным системы публичных закупок Prozorro, только за этот год департаменты ЖКХ и капстроительства ДнепрОГА отдали фирме "БК Будсистема" подрядов на сумму почти 273,2 млн грн.

Стоит отметить, что о зарплате своего мужа в этой фирме указала чиновница Днепр ОГА в декларации за 2019 год. Доход супруга, Алексея Галича, однако без указания размера самой зарплаты, отметила в данных об имуществе и доходах начальница сметно-аналитического отдела управления строительства департамента капитального строительства Днепропетровской областной государственной администрации Юлия Галич. Зарплату в фирме супруг чиновницы получал и в 2018 году, и в 2017 году.

Некоторые чиновники Днепропетровской области указывали в своей декларации не только зарплату в фирме "БК Будсистема", но и подотчетные деньги фирмы. Так, в декларации за 2018 год начальница отдела жилищно-коммунального хозяйства управления архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вольногорского городского совета Днепропетровской области Татьяна Яфарова кроме зарплаты в 8 тыс. 232 грн указала еще 10 тыс. 819 грн, которые принадлежали "БК Будсистема".

Помимо этого, "БК Будсистема" попадала в поле зрения правоохранителей - она неоднократно обвинялась в сговоре с должностными лицами Управления капитального строительства Луганской облгосадминистрации. К слову, компания замешана в строительстве домов в Рубежном Луганской области.

Кроме этого, фирма имеет задолженности свыше 5 миллионов гривен перед Департаментом строительства Луганской ОГА.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Днепропетровская ОГА провела тендер на закупку томографа, однако победителем оказалось фирма, которую ранее уже подозревали в недобросовестности.