Переможця тендеру на ремонт лікарні у Кривому Розі викрили у зв'язках з чиновниками ДніпрОДА

Фото: Дніпропетровська ОДА (з відкритих джерел)

Компанія "БК Будсистема", яка виграла тендер на будівництво відділення екстреної медичної допомоги Інгулецької лікарні №17 у Кривому Розі, є фігурантів кількох кримінальних справ і може бути пов'язана з чиновниками Дніпропетровської ОДА.

Про це повідомляє "Інформатор".

За даними журналістів, у тендері, який вперше оголосили влітку 2020, спочатку брали участь київська фірма "Норма" і "Промспецбуд" з Кривого Рогу.

Попри те, що пропозиція криворіжців була економічно вигідною, підряд дістався компанії з Києва. В результаті юристи "Промспецбуд" звернулися в Антимонопольний комітет зі скаргою. АМКУ перевірив закупівлю, знайшов порушення і зажадав скасування та перегляду результатів торгів.

Як наслідок, тендерний комітет Департаменту капітального будівництва ДніпрОДА скасував сам тендер, провів коректування і 3 листопада оголосив новий тендер на ремонт лікарняного відділення вже на 15,9 мільйона. Однак, практично відразу скасував його через помилку під час публікації.

Одночасно з 15-мільйонним тендером, з різницею у два дні, чиновники оголошують тендер з ремонту відділення екстреної медичної допомоги Інгулецької лікарні №17 вже на 23 мільйони. Примітно, що технічна специфікація в обох закупівель, що на 15 млн, що 23 млн, повністю ідентична.

За результатами торгів, пропозиція "БК Будсистема" виявилося найбільш вигідним, а остаточна вартість ремонту лікарні склала 22 млн 565 тис. грн.

Відомо, що "БК Будсистема" була створена в листопаді 2007 року жителем селища Приазовське Запорізької області Дмитром Баріновим. Компанія займається будівництвом і "прописана" у Дніпрі. Фірма активно бере участь у закупівлях. З 2016 року компанія підписала договорів на 460,64 млн грн.

За даними системи публічних закупівель Prozorro, тільки за цей рік департаменти ЖКГ та капбудівництва Дніпро ОДА віддали фірмі "БК Будсистема" підрядів на суму майже 273,2 млн грн.

Варто відзначити, що про зарплату свого чоловіка в цій фірмі зазначила чиновниця ДніпрОДА в декларації за 2019 рік. Дохід чоловіка, Олексія Галича, однак без зазначення розміру зарплати, зазначила в даних про майно та доходи начальник кошторисно-аналітичного відділу управління капітального будівництва департаменту будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юлія Галич. Зарплату у фірмі чоловік чиновниці отримував і у 2018 році, у 2017 році.

Деякі чиновники Дніпропетровської області вказували у своїй декларації не тільки зарплату фірмі "БК Будсистема", але і підзвітні гроші фірми. Так, в декларації за 2018 рік начальниця відділу житлово-комунального господарства управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області Тетяна Яфарова крім зарплати у 8 тис. 232 грн вказала ще 10 819 тис. грн, які належали "БК Будсистема".

Крім цього, "БК Будсистема" потрапляла у поле зору правоохоронців - вона неодноразово обвинувачувалась у змові з посадовими особами Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації. До речі, компанія замішана в будівництві будинків в Рубіжному Луганської області.

Крім цього, фірма має заборгованість понад 5 мільйонів гривень перед Департаментом будівництва Луганської ОДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Дніпропетровська ОДА провела тендер на закупівлю томографа, однак переможцем виявилася фірма, яку раніше вже підозрювали в несумлінності.