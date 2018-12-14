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Победитель аукциона ProZorro обжалует решение ФГВФЛ об отмене результатов торгов

Новости » Экономика    14.12.2018 - 17:24
Победитель аукциона ProZorro обжалует решение ФГВФЛ об отмене результатов торгов
Фото: ТРЦ "Республика" (facebook.com/trkrespublika)

Речь идет об аукционе по продаже ТРЦ "Республика"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отменил результаты аукциона о продаже одного из крупнейших столичных недостроев - торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Республика", сообщает "Фокус" со ссылкой на ООО "Финансовая компания "Мустанг Финанс".

Как сообщается, компанию "Финансовая компания "Мустанг Финанс" электронная система "ProZorro.Продажи" определила победителем аукциона, вместе с тем, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, уже после определения победителя, необоснованно отменил результаты аукциона.

Победитель аукциона ProZorro обжалует решение ФГВФЛ об отмене результатов торгов

Фото: focus.ua

Отмечается, что 13 декабря на онлайн-площадке "ProZorro.Продажи" ФГВФЛ отменил решением Исполнительной дирекции (№3310 от 13 декабря 2018) аукцион, на котором были реализованы права требования по кредитам неплатежеспособного "КБ "Надра" Дмитрия Фирташа. Обеспечением по этим кредитам служил ТРЦ "Республика".

По словам директора компания "Мустанг Финанс" Ирины Земляной, ее компания получила подтверждение от "ProZorro.Продажи" о покупке ТРЦ "Республика" за 544 млн грн.

"Новость об отмене тендера стала для нас неожиданностью. Мы, как того требовали условия проведения аукциона, оплатили 130 млн грн аванса и имели необходимую сумму средств на счетах для участия в аукционе. Более того - система "Prozzoro.Продажи" уже обозначила нас победителем, но в Фонде решили иначе. Это беспрецедентный случай, когда конкурс отменяется потому, что был определен неподходящий победитель. Юристы нашей компании уже обратились в суд, чтобы восстановить наше законное право на этот актив", - заявила Земляная.

Победитель аукциона ProZorro обжалует решение ФГВФЛ об отмене результатов торгов

Фото: focus.ua

Как отмечается, ФГВФЛ и Национальный банк Украины на момент публикации не прокомментировали ситуацию вокруг продажи недостроя.

Ранее "Фокус" сообщал, что в мае 2017 года "Республику" продавали за 2,5 млрд грн. Затем цену снизили до 1,1 млрд грн, однако по такой цене покупателей не нашлось. Финрегулятор долгое время категорически отказывался снизить цену и блокировал продажу. Из-за этого объект уже несколько лет находится в подвешенном состоянии и постепенно приходит в негодность.

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