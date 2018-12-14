Переможець аукціону ProZorro оскаржить рішення ФГВФО про скасування результатів торгів

Фото: ТРЦ "Республіка" (facebook.com/trkrespublika)

Мова йде про аукціон з продажу ТРЦ "Республіка"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) скасував результати аукціону про продаж одної з найбільших столичних недобудов - торговельно-розважального центру (ТРЦ) "Республіка", повідомляє "Фокус" з посиланням на ТОВ "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс".

Як повідомляється, компанію "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" електронна система "ProZorro.Продажі" визначила переможцем аукціону, разом з тим, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, вже після визначення переможця, безпідставно скасував результати аукціону.

Фото: focus.ua

Наголошується, що 13 грудня на онлайн-майданчику "ProZorro.Продажі" ФГВФО скасував рішенням Виконавчої дирекції (№3310 від 13 грудня 2018) аукціон, на якому були реалізовані права вимоги за кредитами неплатоспроможного "КБ "Надра" Дмитра Фірташа. Забезпеченням за цими кредитами служив ТРЦ "Республіка".

За словами директора компанія "Мустанг Фінанс" Ірини Земляної, її компанія отримала підтвердження від "ProZorro.Продажі" про купівлю ТРЦ "Республіка" за 544 млн грн.

"Новина про скасування тендеру стала для нас несподіванкою. Ми, як того вимагали умови проведення аукціону, сплатили 130 млн грн авансу і мали необхідну суму коштів на рахунках для участі в аукціоні. Більше того - система "Prozzoro.Продажі" вже позначила нас переможцем, але у Фонді вирішили інакше. Це безпрецедентний випадок, коли конкурс відміняється тому, що був визначений невідповідний переможець. Юристи нашої компанії вже звернулися до суду, щоб відновити наше законне право на цей актив", - заявила Земляна.

Фото: focus.ua

Як наголошується, ФГВФО та Національний банк України на момент публікації не прокоментували ситуацію навколо продажу недобудови.

Раніше "Фокус" повідомляв, що в травні 2017 року "Республіку" продавали за 2,5 млрд грн. Потім ціну знизили до 1,1 млрд грн, однак за такою ціною покупців не знайшлося. Фінрегулятор довгий час категорично відмовлявся знизити ціну і блокував продаж. Через це об'єкт вже кілька років перебуває у підвішеному стані і поступово приходить в непридатність.