Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше

"Вероятность того, что "Талибан" захватит всю страну, крайне невелика", – эту фразу, сказанную 8 июля в общении с журналистами, президенту США Джо Байдену в эти дни вспоминают особо часто.

Через пять недель боевики объявили о завершении войны в Афганистане. Под их контролем оказалась практически вся территория страны. Исключение: провинция Панджшер, где укрепились остатки проправительственных войск.

Под охраной контингента НАТО остается аэропорт Кабула, откуда продолжается беспорядочная эвакуация иностранцев. Афганцы, которые сотрудничали с западными силами, опасаясь мести талибов, буквально штурмуют самолеты в отчаянной попытке покинуть страну.

Вывод войск США и союзников из Афганистана активизировался 1 мая, тогда аналитики и разведка давали правительству Ашрафа Гани минимум полгода. Сам Байден апеллировал к тому, что американские солдаты больше не должны возвращаться домой в гробах, а местные силы безопасности достаточно обучены, имеют лучшее вооружение и технику, и должны наконец-то сами сражаться за свою страну.

Однако ситуация получила быструю и драматическую развязку. Но победа "Талибана" – это только первый этап, теперь весь мир, и особенно соседи Афганистана, пытаются свыкнуться с новой реальностью, не допустить гуманитарной катастрофы в регионе, а некоторые даже получить выгоду из сложившейся ситуации.

Бумажная армия

Надежды президента США на успехи афганской армии в борьбе с талибами сложно назвать необоснованными, если говорить языком цифр. По оценке аналитиков Университета Брауна, за 20 лет Штаты потратили на этот конфликт и поддержку страны больше 2 трлн долларов, из которых минимум 83 млрд ушло на оснащение и подготовку правительственных сил безопасности.

Официально утверждалось, что армия, полиция и разведка Афганистана состояли из 300 с лишним тысяч бойцов. Все эти годы они получали американскую бронетехнику, самолеты и вертолеты, автоматическое оружие и беспилотники. Противостояло им, как считалось, от 70 до 150 тысяч плохо обученных и вооруженных талибов с разрозненным командованием, которому успешно удавалось вести партизанскую войну в горах, но никак не захватывать целые города.

Казалось бы, что могло пойти не так? Описанная реальность существовала в докладах аналитиков и грантовых отчетах, и оказалась очень далека от того, что происходило в Афганистане на самом деле. Военное руководство создавало целые подразделения на бумаге, чтобы и дальше получать на них западное финансирование.

"46 батальонов-призраков, по 800 человек в каждом", – приводит Le Monde слова одного из западных дипломатов, работавшего в Кабуле. В то же время эксперт по безопасности Джонатан Шроден из организации CNA отметил, что на самом деле афганское правительство могло рассчитывать на около 180 тысяч бойцов.

Афганская армия не смогла противостоять талибам (фото: GettyImages)

Но и этих сил, с учетом номинального перевеса в вооружении, потенциально было достаточно, чтобы сдержать натиск "Талибана", в какой-то момент армия даже пошла в контратаку. Однако без американских и британских летчиков афганская авиация оказалась не способна эффективно противостоять противнику. А значительная часть бронетехники к моменту масштабного наступления талибов была либо непригодна к использованию, либо уже захвачена.

Однако самый важный урок в этой истории – это качества командиров и мотивация бойцов. Повальная коррупция высших армейских чинов и отсутствие внятной пропаганды среди личного состава стали важнейшим вкладом в победу "Талибана".

Целые гарнизоны сдавались без боя, талибы разрешали дезертирам мирно уйти с личным оружием, пообещали им безопасность, а иногда даже давали деньги на билет домой. Немногим больше недели понадобилось боевикам, чтобы захватить ключевые города и окружить столицу.

"США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе", – резюмировал Джо Байден.

Революция на экспорт

Еще один фактор, который явно недооценили противники "Талибана" и их западные покровители, – это эволюция этой организации. Боевики, которые удерживали власть в Афганистане с 1996 по 2001 год, состояли по большей части из студентов религиозных школ медресе и были этническими пуштунами.

После трагедии 11 сентября 2001 года они отказались выдать американцам лидера "Аль-Каиды", которая взяла ответственность за теракты, Усаму Бен Ладена. Это и послужило поводом для вторжения в страну американских войск. Режим "Талибана" был разгромлен за считанные месяца, остатки его приспешников бежали в Пакистан, где захватили регион Вазиристан, полностью вернуть его под свой контроль пакистанское правительство так и не смогло.

Вазиристан стал базой для боевиков, которые 20 лет вели партизанскую войну против международной коалиции и прозападного правительства Афганистана. Зачастую они действовали через серию терактов, до прямых столкновений дело доходило редко. Американцы же выслеживали лидеров террористов и ликвидировали их, обычно при помощи ударных дронов. Смерть основателя движения муллы Мохаммеда Омара в 2013 году привела к расколу в рядах боевиков. "Талибан" был вынужден сменить тактику или исчезнуть.

Годы ушли на то, чтобы превратить его из разрозненных отрядов под руководством полевых командиров в подобие организации с четкой иерархией и гибкой структурой. На данный момент "Талибан" возглавляет верховный лидер Хибатулла Ахундзада, у него есть три заместителя. При нем действует своеобразный кабинет министров, в котором главную роль отыгрывают Комиссия по политическим вопросам (с функцией МИД) и Комиссия по военным делам.

"Талибан" во многом все еще управляется полевыми командирами на местах (фото: GettyImages)

Вместе они формируют политический курс при деятельном участии полевых командиров и назначают "губернаторов" в захваченных районах Афганистана. Важно отметить, что "Талибан" образца 2021 года состоит не только из пуштунов, в нем принимают участие также пакистанцы, таджики, узбеки, туркмены, хазарейцы и другие этносы. Некоторые из них занимают руководящие посты в армии талибов.

По данным Совбеза ООН, как минимум 10 тысяч боевиков – это иностранцы. Многие представляют террористические организации, запрещенные в своих странах. Среди них "Аль-Каида", таджикский "Джамаат Ансаруллах", "Исламское движение Узбекистана" и китайские мусульмане-уйгуры. После победы "Талибана" соседи Афганистана опасаются, что вдохновленные боевики с захваченным вооружением вернутся домой и попытаются начать восстание.

Всех их, как и мировое сообщество в целом, волнует не так судьба афганского народа под руководством талибов (этого особо никто и не скрывает), как то, чтобы страна не стала базой для всевозможных террористов и кадров для "революции на экспорт". В то же время Россия и Китай уже намекают, что готовы "дружить" с новыми властями, о возможности переговоров с лидерами "Талибана" заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ведь вакуум силы после ухода Штатов и их союзников из региона не может продолжаться вечно.

Побег от "Талибана"

Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны 15 августа. На тот момент в Кабуле царил хаос, столицу окружили талибы, улицы застыли в огромных пробках, люди пешком добирались до аэропорта с пожитками в руках. Афганцы погибали в давке и от пуль охранников, но не оставляли надежды попасть на один из рейсов, которыми эвакуировали дипломатов и иностранцев.

Некоторые пытались привязать себя к обшивке самолетов или цеплялись за шасси. Ужасающие кадры падающих с высоты в сотни метров людей до сих пор транслируют по всему миру. Экипаж американского транспортника отказался силой высаживать 640 беженцев и смог благополучно доставить их в Катар. Однако в аэропорту Кабула до сих пор находятся тысячи людей, обезумевших от страха и готовых рискнуть своей жизнью лишь бы не оказаться под властью талибов.

Общее число потенциальных беженцев оценить практически невозможно, как и то сколько из них таки смогут выбраться из страны. Ангела Меркель заявила, что только в Германию могут выехать около 10 тысяч человек – тех, кто помогал немецким военным и дипломатам, а также их семьи. США готовы принять еще до 30 тысяч. Но пока непонятно как, ведь аэропорт Кабула остался единственным шансом на побег от "Талибана", сухопутные границы закрыты.

По оценке премьер-министра Пакистана Имран Хана, его страна за последние годы приняла 3 млн афганцев, он прогнозирует гуманитарную катастрофу в регионе, если ситуация не стабилизируется. Хан отметил, что боевые действия никогда не были выходом из афганского кризиса. "США действительно напортачили в Афганистане", – резюмировал он.

Страх части афганцев перед "Талибаном" вполне объясним. Его корни легко найти в недавней истории и традициях этого движения. Объединяет талибов прежде всего религия, они исповедуют суннитские течения ислама. А их практическая жизнь строго подчинена законам шариата в его жесткой трактовке, которая имеет мало общего с демократическими ценностями и правами человека.

Талибы обещают своеобразную "демократическую" реформу (фото: GettyImages)

До 2001 года в Афганистане отрубали руки за кражу, девочкам нельзя было ходить в школу, но их могли насильно выдавать замуж с 15 лет, женщину в джинсах или вышедшую на улицу без сопровождения мужчины могли забить камнями до смерти. Очевидцы сообщают, что единичные случаи этих практик происходят и сейчас на захваченных талибами территориях.

Однако руководство "Талибана" это категорически опровергает. Более того оно призывает афганцев оставаться в стране, а чиновников бежавшего правительства – выходить на работу, им обещана амнистия. В целом талибы анонсируют в некотором роде "демократическую реформу". По их заверениями, женщинам в хиджабах разрешать работать, даже телеведущими, а девочки смогут получать образование. Традицию забивать преступника камнями оставят, но только по решению шариатского суда.

"Исламский Эмират не хочет, чтобы пострадали женщины. Они должны быть вовлечены в работу правительственных структур в соответствии с законами Шариата. Какой будет структура управления, ещё не ясно, но, учитывая имеющийся опыт, это должно быть полностью исламское руководство, к которому примкнут все стороны", – заявил представитель боевиков Энамулла Самангани.

В целом талибы называют произошедшее в стране за последние месяцы, а особенно недели, "народным восстанием". Они тактически мало говорят о жестких правилах новой жизни, акцентируя внимание на том, что Исламский Эмират Афганистан станет альтернативой "продажному правительству" Гани (антикоррупционную программу пока реализуют через повешение), освобождают узников из тюрем, обещают отменить кредиты и побороть наркоторговлю.

Последний пункт вызывает особый интерес, с учетом того, что Афганистан на данный момент выступает одним из главных производителей героина в мире и быстрыми темпами выходит в лидеры по метамфетамину. Торговля наркотиками по усредненным данным приносит стране до 3 млрд долларов ежегодно и выращиваются они на территориях подконтрольных "Талибану".

За какие деньги будет жить Афганистан без этих поступлений и западных вливаний пока не ясно. Ведь значительная часть финансовых резервов страны хранится за ее пределами, а в США уже сказали, что талибы к ним доступ не получат. Вероятнее всего строить Исламский Эмират боевики будут за счет новых "друзей", готовых раскошелиться в обмен на усиление своего влияния в регионе.

Но развитие этой ситуации во многом зависит от того, будет ли Афганистан под руководством "Талибана" представлять собой единое государство с четкой вертикалью власти. Либо же останется условной федерацией районов, в каждом из которых правит полевой командир со своим пониманием тех же законов шариата.