Победа не ранее чем за полгода и никаких уступок врагу: какие ожидания украинцев от войны

По данным опроса, в победу верят более 90% украинцев (71% абсолютно уверены, 22% - скорее уверены).

Повышается уверенность украинцев в необходимости вооруженной борьбы за возвращение территорий Украины, оккупированных до 2022 года. 90% опрошенных вполне или скорее соглашаются, что ВСУ должны продолжать борьбу, пока не вернут всю территорию Донбасса, а в отношении Крыма такого мнения придерживаются 84% украинцев.

Уровень неготовности идти на территориальные уступки России также продолжает постепенно расти. В июле 89% украинцев не готовы согласиться на официальное признание Крыма частью России, а в марте этот показатель составлял 75%. 91% против признания территорией России ранее оккупированных районов Донбасса, тогда как в марте 79% выступали против этого. 95% не готовы отказаться от украинских территорий, которые Россия оккупировала с 24 февраля - это показатель является стабильным с мая.

Опрос проводился компанией Info Sapiens 21-24 июля 2022 года среди 1018 респондентов. Опрос не проводился в Крыму, а также других временно оккупированных Россией территориях Украины, где украинские операторы не предоставляют услуги мобильной телефонной связи. Также опрос не охватывает украинцев, уехавших за границу. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.