Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине

Военная победа Украины, мирное соглашение, война с Россией на истощение или масштабная эскалация. Какими могут быть варианты дальнейшего развития событий – подробнее ниже в материале РБК-Украина.

Последние дни карта боевых действий в Украине существенно не меняется. Идет подготовка к давно анонсированной "битве за Донбасс" – масштабному наступлению войск агрессора на позиции Операции объединенных сил.

От исхода сражения на востоке Украины будет зависеть дальнейшее течение как боевых действий, так и тяжело продвигающихся мирных переговоров. Но, в любом случае, уже сейчас можно выделить несколько сценариев дальнейшего развития событий.

Военная победа Украины

Основа такого варианта – провал наступления российских войск на Донбассе. И к этому есть все предусловия. "Они сконцентрировались в месте, где наиболее сильная украинская оборона, намного крепче, чем вокруг Киева. Там восемь лет все готовилось в инженерном смысле, там постоянно находились украинские войска, которые детально и четко знают местность – и россияне пытаются именно там провести эту операцию. Это абсолютная ошибка", – считает директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Отбив наступление врага, украинские войска могут перейти в контрнаступление на разных участках фронта. Но для этого есть важное условие – получение тяжелого вооружения от западных союзников. Прежде всего, речь идет о дальнобойной артиллерии и бронетехнике, особенно танках, о чем украинское руководство давно говорит открыто.

Если такие поставки станут системными в обозримом будущем, украинская армия сможет отбросить оккупантов далеко от нынешней линии боевых действий. И в случае удачного развития такого контрнаступления не будет специально останавливаться ровно на рубежах ОРДЛО, а пойдет освобождать Донбасс дальше.

Украинские военные на востоке страны в первые недели вторжения РФ (Фото: УНИАН)

С Крымом ситуация сложнее. Пока, как признает руководство Украины, военный путь деоккупации полуострова не является реалистичным.

Впрочем, военные успехи Украины едва ли приведут к тому, что Москва согласится на капитуляцию, и наступит прочный мир. Скорее всего, попытки дальнейших вторжений с имеющихся плацдармов будут продолжаться. Как и ракетные обстрелы всей территории Украины.

Мирное соглашение

Переговоры с РФ сейчас проходят в режиме онлайн – "очень тяжело, но проходят", говорит один из членов украинской делегации Михаил Подоляк. Среди множества пунктов, которые еще предстоит согласовать, выделяется один – что будет с территориями, которые Россия оккупировала уже после 24 февраля.

Если выход российских войск из Херсона (конечно, при помощи украинской армии) представить можно, то за захваченные недавно территории Донбасса оккупанты точно будут цепляться до конца. Ведь надо же будет продемонстрировать хоть какие-то успехи "спецоперации".

"Если Россия не сможет принудить Украину к выполнению своих максималистских требований, но не желает вести переговоры и идти на компромиссы, то она может объявить о достижении целей "специальной военной операции" и вывести войска обратно в Беларусь, Россию и те районы Украины, которые она желает аннексировать. Эти районы, скорее всего, будут на юге Украины, чтобы соединить Россию с Крымом (в случае падения Мариуполя) или, по крайней мере, обеспечить доступ Крыма к воде из Днепра", – говорится в анализе американского Foreign Policy Research Institute.

В Киеве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что российские войска должны вернуться на рубежи, которые они занимали 23 февраля. Каким образом можно будет урегулировать это принципиальное противоречие – пока непонятно.

Один из украинских блок-постов во время войны с РФ (Фото: УНИАН)

Многое зависит и от того, каким будет само мирное соглашение. В частности, сумеет ли Украина "обменять" возможный отказ от вступления в НАТО на действенные гарантии безопасности и возможность самостоятельно себя защищать.

"Если мы уже берем на себя нейтральный или внеблоковый статус, он должен быть выписан максимально подробно, включать в себя юридические обязательства сторон и не содержать никаких ограничений, ограничивающих суверенитет Украины, во внешней политике и оборонке в первую очередь", – сказал РБК-Украина эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

К тому же Киев заинтересован именно в стабильном мире, а не во временном перемирии, подчеркнул в недавнем интервью РБК-Украина Михаил Подоляк.

"Временное перемирие – это стимулирование РФ к последующим агрессивным действиям", – сказал он.

Война на истощение

Поскольку решающей победы на поле боя никто пока достичь не сможет, Россия не смирится с поражением, а Украина – с дальнейшей утратой территорий, а мирное соглашение пока подписать малореально, то именно такой сценарий пока выглядит весьма вероятным. Особенно если поставки вооружений с Запада станут на поток, а сама Украина успешно переведет всю свою жизнь на военные рельсы.

Вполне возможно, что Россия, провалив наступление на Донбассе и других направлениях, постарается зафиксировать новую линию разграничения. Это будет чем-то похоже на линию разграничения с ОРДЛО в 2015-2021 годах, только гораздо протяженнее и, вероятно, намного "горячее".

Тогда Киев декларировал свою приверженность дипломатическому пути деоккупации Донбасса, в рамках Минских соглашений. Сейчас же таких ограничителей нет. Да и украинское общество, согласно всем соцопросам, не готово зафиксировать статус кво с утратой новых территорий.

"Фронт может стабилизироваться, если российские военные не смогут продвинуться вперед, а Украина не сможет их вытеснить. Как до этого Южная Корея и Южный Вьетнам, Украина станет горячим очагом новой холодной войны", – пишут аналитики Foreign Policy Research Institute.

Сценарий "заморозки" конфликта на Западе нередко видят одним из вероятных. При этом Украине отводится роль Восточной Германии во время той же холодной войны, но с поправками.

"Если и существует западногерманская модель для Украины, то это вполне может быть Израиль: государство, отмеченное уязвимостью и постоянной угрозой. Народное движение в поддержку вооруженных сил превратится в более широкую кампанию по созданию вооруженной нации, когда школьники будут учиться разбирать автомат наряду с уроками математики и истории, а призыв на военную службу, возможно, будет распространен даже на женщин", – пишет The Telegraph.

Украина точно не может позволить ждать восстановления своей территориальной целостности, подобно Западной Германии. "Мы не можем соглашаться на то, что РФ зафиксирует за собой эту полосу, отрезав нас фактически от моря, потому что блокада Черного моря продолжается. Нельзя допустить, что РФ сохранит на нашей территории такую огромную язву, которая будет нас постоянно беспокоить, ее надо лечить", – сказал РБК-Украина Михаил Самусь.

По мнению эксперта, со стороны агрессоров возможна пауза в месяц-два, для возможной мобилизации и попытки повторного наступления. Но и украинские Вооруженные силы терять это время не должны.

Масштабная эскалация

Полностью провалив запланированный блицкриг по захвату Украины, РФ может пойти и на повышение ставок. Способов сделать это немало. Самый очевидный – повторное одновременное вторжение с разных направлений.

Впрочем, как указывают военные эксперты, нужных для наступления, например, на северо-запад Украины, сил у оккупантов сейчас просто нет. Попытка же, к примеру, быстро перебросить десант с Донбасса и высадить его в районе Киева возможна – но однозначно закончится еще одним разгромом.

Другие сценарие – применение против Украины ядерного или другого неконвенционного оружия или даже нападение на другие страны, возможно, членов НАТО. Последний вариант пока все-таки крайне маловероятен. А вот ядерный удар по Украине не стоит списывать со счетов.

По мнению Самуся, целью могут стать, к примеру, украинские урановые рудники – оккупанты будут продвигать фейки о том, что таким образом "сорвали украинскую ядерную программу". И начнут требовать безоговорочной капитуляции Украины, угрожая дальнейшими ядерными ударами.

По мнению Илии Кусы, применение тактического ядерного оружия против Украины возможно, но лишь в крайнем случае. "Это возможно, только если Россия решит, что только таким образом они могут достичь какой-то минимальной военной победы. То есть, если они будут стоять на грани тотального поражения на Донбассе или на юге, тогда я не исключаю, что они могут пойти на применение тактического ядерного оружия, не стратегического. Путину очень важно получить хотя бы минимальный победный пакет – Мариуполь и Донбасс, и удержать территории на юге. Я по их риторике вижу, что их бы это устроило", – сказал Илия Куса.

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Безусловно, этими сценариями дальнейшее развитие событий не исчерпывается. Так, на Западе среди прочих вариантов допускают и военное поражение Украины – хотя признают, что это возможно, только если множество факторов одновременно сыграют в пользу страны-агрессора и против Украины. Такое совпадение крайне малореально.

Другой популярный в западных медиа сценарий – отстранение Владимира Путина от власти в результате переворота и дальнейшее изменение политики РФ, в том числе и в отношении Украины. К примеру, The Telegraph рисует такой гипотетический сценарий – группа генералов, политиков и даже старших офицеров службы безопасности ставит Путина перед выбором: либо спокойный выход на пенсию, либо арест.

"Они могут потом утверждать, что эта война была путинской, а не их. Это может быть не та свободная, демократическая Россия, которую хотел бы видеть Запад, но пока он довольствуется прагматичной и более миролюбивой Россией", – пишет издание.

Впрочем, в том, что Россия после Путина или без Путина будет "более миролюбовой" есть огромные сомнения, как минимум у украинцев. Что понятно точно – будет ли исход этой войны решен на поле боя или за столом переговоров, это займет еще немало времени.