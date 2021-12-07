"По энергетике есть вопросы": глава АМКУ о приоритетных целях

Председатель Антимонопольного комитета Ольга Пищанская, заявила, что сейчас возникают вопросы по контролю деятельности энергетических предприятий. Впрочем, в АМКУ не планируют концентрировать внимание лишь на них, поскольку в работе регулятора может случиться "перекос".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кнут для олигарха. Как и зачем власть хочет усилить Антимонопольный комитет".

"Но по энергетике, действительно, есть у нас сейчас вопросы. АМКУ и сейчас и раньше контролировал, проверял деятельность субъектов, которые занимают монопольное положение или имеют значительную рыночную долю в сфере энергетики, и выносил решение, если там были нарушения", - рассказала Пищанская.

Председатель комитета не согласна с обвинениями в том, что ранее АМКУ был "недостаточно эффективен" в борьбе с олигархами.

Она отметила, проблемы связаны с тем, что конкурентные рынки очень быстро меняются во всем мире, а в Украине антимонопольное законодательство оставалось фактически нетронутым и подчеркнула, что пришло время изменить эту ситуацию.

"Соответственно, у Антимонопольного комитета должны быть новые, дополнительные инструменты", - резюмировала Пищанская.