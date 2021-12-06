От "плюсов" до морозов. На этой неделе в Украине прогнозируют мокрый снег и дожди

В ближайшие два дня временами дождь и мокрый снег, на дорогах северных и западных областей гололед, в большинстве областей ночью и утром местами туман; температура на западе и севере страны ночью и днем от -3 мороза до +3 тепла (ночью 8 декабря в западных областях -4-9 мороза), на остальной территории ночью 0+7 тепла, днем +7+12.

9 декабря постепенное прекращение осадков и снижение температуры на 3-5 градусов.

Кроме того, до конца суток 6 декабря и ночью, утром 7 декабря в большинстве областей туман, видимость 200-500 м, в западной части на дорогах гололедица. Объявлен I уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.