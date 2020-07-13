На пляжах Киева купаться пока не рекомендуется

В воде на пляжах Киева выявили завышенные показатели содержания кишечной палочки. Киевская власть не рекомендует купаться на этих пляжах.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, после сильных осадков вода в водоемах повысится, но на возврат к нормативным показателям требуется 3-4 дня.

"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где - пока следует воздержаться от водных процедур", - заявил он.

Напомним, в Киеве провели исследования проб воды в местах массового отдыха населения, после чего кишечную палочку зафиксировали на 12 пляжах.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что на пляжах Киева горожанам рекомендуют не купаться из-за угрозы инфекции.