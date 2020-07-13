ru
ua

На пляжах Киева купаться пока не рекомендуется

Автор: Андрей Козловский

Кличко заявил, что в конце этой недели местная власть сообщит, на каких пляжах купаться снова будет безопасно

В воде на пляжах Киева выявили завышенные показатели содержания кишечной палочки. Киевская власть не рекомендует купаться на этих пляжах.

Самые читаемые новости

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, после сильных осадков вода в водоемах повысится, но на возврат к нормативным показателям требуется 3-4 дня.

"Новые пробы воды специалисты Госпродпотребслужбы будут сегодня. И в четверг-пятницу мы будем готовы сообщить, на каких пляжах купаться снова безопасно, а где - пока следует воздержаться от водных процедур", - заявил он.

Напомним, в Киеве провели исследования проб воды в местах массового отдыха населения, после чего кишечную палочку зафиксировали на 12 пляжах.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что на пляжах Киева горожанам рекомендуют не купаться из-за угрозы инфекции.

Прогноз погоды
► В Гааге допросят президента Косово по делу о военных преступлениях ► Нидерланды подают в суд на Россию из-за катастрофы MH17
Читать все новости