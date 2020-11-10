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Пловец Романчук во второй раз за восемь дней побил рекорд Украины

Автор: Вера Олейник

Достижение установлено на дистанции 400 метров вольным стилем

Титулованный украинский пловец Михаил Романчук установил рекорд Украины на дистанции 400 метров вольным стилем. Предыдущее достижение также принадлежало ему, установленное в начале этого месяца.

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Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Украинец одержал победу на десятом этапе клубных соревнований ISL (International Swimming League) в Будапеште (Венгрия), где он представляет итальянскую команду Aqua Centurions. Романчук поднялся на высшую ступень пьедестала с результатом 3:38.93 мин.

Пловец восемь дней назад, 2 ноября, проплыл эту же дистанцию за 3:39.63, что было на 0.04 секунды лучше, чем предыдущий рекорд страны.

Он обновил собственное же достижение 2016 года, установлено на Кубке мира в Токио (Япония). В течение четырех лет рекорд был 3:39.67.

Также Михаил Романчук является рекордсменом Украины на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем.

Напомним, в прошлом году украинский пловец выиграл золотую награду на этапе Кубка мира в катарской Дохе. Результат Романчука также стал рекордным.

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