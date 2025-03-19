Плотницкий возвращается в сборную Украины: звездный волейболист бойкотировал команду почти год

Экс-капитан сборной Украины по волейболу, который с мая прошлого года бойкотировал национальную команду, вернется в ее состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport ua .

Возвращение в ряды "сине-желтых" одного из лидеров чемпиона Италии - "Перуджи" анонсировал президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.

"Плотницкий, правда, хочет услышать ответы на определенные рабочие вопросы. Он и другие волейболисты получит их перед началом сборов", - сказал Мельник.

Плотницкий выступает за сборную Украины с 2017 года. Долгое время был безоговорочным лидером и капитаном команды. В составе "сине-желтых" дважды выиграл "серебро" Золотой Евролиги (2021, 2023 годы), а также получил "бронзу" Кубка претендентов-2023.

В мае 2024 года капитан вместе еще с восемью волейболистами - Василием Тупчием, Яном Ерещенко, Дмитрием Теременко, Горденом Бровой, Виталием Щитковым, Ильей Ковалевым, Тимофеем Полуяном и Владиславом Щуровым, отказались играть за национальную команду.

Формальные причины назывались разные, в частности, желание отдохнуть после тяжелого сезона и травмы. Но на самом деле игроки таким образом выразили несогласие с увольнением предыдущего наставника команды - латвийца Угиса Крастиньша и назначением на его место аргентинского специалиста Рауля Лосано.

Впрочем, и без лидеров сборная Украины выиграла Золотую Евролигу, в финале одолев сборную Хорватии. После этого команда выступили в Кубке претендентов, где впервые в истории завоевала право играть в самой престижной мировой серии - Лиге наций.

Кроме Плотницкого, в состав вернутся и другие волейболисты, которые не играли за нее в 2024-м. В текущем году "сине-желтые" сыграют на двух престижных соревнованиях: Лиге наций (11 июня - 20 июля) и чемпионате мира (12-28 сентября).

Как рассказал Михаил Мельник, подготовку к Лиге наций национальная команда начнет в Хмельницкой области. В сборах, которые состоятся 5-10 мая примут участие игроки, выступающие в чемпионате Украины. После этого команда отправится на сбор в польскую Мелеку, который продлится с 11 по 27 мая. Там к сборной присоединятся легионеры.

Перед Лигой наций "сине-желтые" примут участие в товарищеском турнире, который пройдет 28-31 мая в польских Катовице и Гливице. Соперниками подопечных Лосано станут сборные Польши, Германии и Чехии.