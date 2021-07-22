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У плотины ДнепроГЭС массово погибла рыба

Автор: Анастасия Рокитна

В нижнем бьефе Днепровской ГЭС (вершина Каховского водохранилища) зафиксировали массовую гибель рыбы. Ориентировочный общий вес погибших толстолобов составляет около 4 тысяч килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства в Запорожской области.

У рыб обнаружили рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов. Часть погибшей рыбы упала на дно, поэтому данные по количеству погибшей рыбы будут уточнять.

"Водные биоресурсы погибших в свежем виде активно собирают рыболовы-любители в плавсредства для собственного потребления (по их объяснениям)", - говорится в сообщении.

Сейчас данные о выявленном факте гибели готовятся для передачи в другие компетентные органы для проведения комплексного расследования и установления причин смерти.

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