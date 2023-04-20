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Площею в 100 гектарів. Київрада відвела землю під Національне військове кладовище

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Київ, Четвер 20 квітня 2023 13:35
Площею в 100 гектарів. Київрада відвела землю під Національне військове кладовище Фото: Київрада відвела землю під Національне військове кладовище (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Київрада виділила землю для створення Національного військового кладовища в Биківні. Його загальна площа становитиме майже 100 гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"Київрада сьогодні відвела землю і, фактично, розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища в Биківні. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, мова йде про Биківню.

"8 гектарів землі в цій місцевості - у власності міста. І сьогодні ми відвели їх, фактично, розпочавши процедуру організації Меморіалу. Поруч - близько 90 гектарів - земля державна", - каже Кличко.

Відтак, загальна площа Національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів.

Нагадаємо, що раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення військового кладовища.

Згодом повідомлялося, що будівництво цього кладовища планують розпочати навесні 2023 року.

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