По состоянию на утро 3 октября площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тысяч гектаров. Продолжается тушение семи основных очагов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на сегодня ориентировочная площадь, пройденная огнем на всех восьми очагах, составляет более 20 тысяч гектаров. Накануне в ходе тушения пожаров авиация совершила 123 сброса воды.

"Информация об уничтожении и повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры уточняется местными органами власти. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек", - говорится в сообщении.

Всего к тушению привлекли почти 2 300 человека и 216 единиц техники, в том числе из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, полтавской и Харьковской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 3 октября в Луганской области потушили один из очагов масштабных пожаров вблизи села Чмыровка Старобельского района.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в комментарии РБК-Украина заявил, что рассматривается несколько версий возникновения пожаров в Луганской области. В том числе умышленные поджоги.

"Рассматриваются (версии, - ред.) от поджогов до замыкания сетей от сильного ветра. То есть, версии разные и их несколько", - сказал он и пообещал, что виновные понесут уголовную ответственность.