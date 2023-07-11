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Площа нового реабілітаційного центру для військових становитиме 35 тисяч кв. м, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Першу чергу будівництва реабілітаційного центру для військових в Києві буде введено до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю мера Києва Віталія Кличка

"Це стосується медичного центру реабілітації військових, ветеранів - ми над цим працюємо. І я переконаний, що у столиці є всі умови для цього. Це пʼять гектарів, 35 тисяч квадратних метрів будівлі, яку ми ремонтуємо. Першу чергу введемо до кінця цього року, а наступну - у 2024-му", - повідомив Віталій Кличко, відповідаючи на запитання про масштабні проєкти, які реалізуються в Києві.

За словами Кличка, один із таких центрів уже працює, і паралельно триває його реконструкція. Сьогодні в ньому проходять реабілітацію 120 військових.

"Фізична, психологічна реабілітація військових - один із ключових викликів", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко повідомляв, що Медичний центр реабілітації для українських захисників створюється на базі комунального некомерційного підприємства "Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни".

Цей заклад приймає пацієнтів на реабілітацію з червня минулого року. За цей час тут отримали допомогу понад 1500 захисників.

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Віталий КличкоКиїв