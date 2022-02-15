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Из-за плохих новостей. НБУ в январе потратил 1,5 млрд долларов на поддержку гривны

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 19:59
Из-за плохих новостей. НБУ в январе потратил 1,5 млрд долларов на поддержку гривны Фото: НБУ потратил 1,5 млрд долларов в январе для поддержки гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Национальный банк Украины только в январе потратил 1,5 млрд долларов на удержание курса гривны. Во власти винят в дестабилизации валютного рынка негативную информационную повестку.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

По его словам, других макроэкономических причин для падения национальной валюты не существует.

Собеседник уточнил, что только за декабрь на фоне сообщений об угрозе российского вторжения бизнес вывел из Украины 12 млрд долларов инвестиций и дивидендов. В то время как за весь прошлый год государство привлекло только 6,5 млрд долларов.

"Фактически с октября и по февраль мы потеряли доступ к рынкам займов. Внутреннего рынка также практически нет", - отметил он.

В то же время в правительстве считают, что при уменьшении информационного накала ситуация достаточно быстро стабилизируется. "Например уже сегодня Нацбанк фиксировал на валютном рынке разворот негативной динамики", - добавил источник.

Напомним, на торгах 16 февраля официальный курс доллара упал на 29 копеек по сравнению с предыдущим днем и составил 28,24 гривны.

Отметим, согласно прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен.

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