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Плили бомбити Україну. Туреччина не пропустила кораблі РФ у Чорне море, - моніторингова група

Фото: Туреччина не пропустила російські військові кораблі у Чорне море (twitter.com/StraitsSights)
Автор: Руслан Гаращенко

Туреччина не пропустила через Босфор російські військові кораблі, які 9 місяців намагалися потрапити до Чорного моря для бомбардування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка.

Кораблі 9 місяців чекали від турецької сторони дозволу на прохід у Чорне море. Однак, так і не отримали його. Згодом вони розгорнулися і попливли до місця постійного базування у Владивостоці.

"Втомилися, ремонтуватися було ніде, екіпажі здичавіли... Ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Varyag (011), великий протичовновий корабель Admiral Tributs (564) сьогодні 06.11.2022 у Сінгапурській протоці на шляху до місця базування у Владивостоці із Середземного моря", - написав Клименко.

Фото: ракетний крейсер Тихоокеанського флоту РФ Varyag і протичовновий корабель Admiral Tributs ( )

Нагадаємо, через три роки дня після початку повномасштабної війни в Україні Туреччина задіяла положення конвенції Монтре і закрила протоки Босфор і Дарданелли для кораблів військово-морських сил Росії.

Проте для бомбардувань українських міст росіяни задіяли кораблі Чорноморського флоту ВМФ РФ, які базуються в окупованому Криму.

При цьому останнім часом все частіше на бойове чергування до Чорного моря не виходять кораблі-носії "Калібрів". Такий результат за словами президента України Володимира Зеленського забезпечили українські військові.

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