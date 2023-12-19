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Плеймейкер "Оклахоми" вишукано прибрав оборонця перед двоочковим: момент дня в НБА

Оклахома-Сіті, Вівторок 19 грудня 2023 11:58
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Плеймейкер "Оклахоми" вишукано прибрав оборонця перед двоочковим: момент дня в НБА Фото: Шей Гілджис-Александер на передматчевій розминці (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив лідер "Оклахоми-Сіті Тандер" Шей Гілджис-Александер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірковий канадець запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Мемфісом". Він пішов атакувати та хибним рухом прибрав геть форварда "Гріззліс" Джексона, а потім холоднокровно виконав влучний кидок.

Стараннями Гілджиса-Александера "Тандер" здобули впевнену домашню перемогу (116:97). "Оклахома" закріпилася на другій позиції в Західній конференції НБА. Тим часом "Мемфіс" – лише на 13-й сходинці.

Гілджис-Александр ще й став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 30 очок, зробив 9 підбирань і віддав 5 передачі. У грі плеймейкер провів понад 28 хвилин.

Хто такий Шей Гілджис-Александер

Уродженець Канади, на драфті НБА-2018 був обраний "Шарлотт Хорнетс" під 11-м номером. Проспекта відразу обміняли в "Лос-Анджелес Кліпперс", де той провів сезон 2018/19.

Каліфорнійці згодом вчинили аналогічно: канадець поїхав до "Оклахоми" разом із Даніло Галлінарі та піками драфту в обмін на Пола Джорджа. У травні торік Гілджис-Александер зобов'язався захищати кольори канадської збірної впродовж трьох років. Учасник Матчу всіх зірок-2023.

Персональний рекорд результативності плеймейкер встановив рік тому. Тоді він оформив 44 пункти проти "Нью-Орлеана".

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