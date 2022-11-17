Плеймейкер "Оклахоми" оформив переможний триочковий: момент дня в НБА

24-річний канадець вирвав перемогу для "громів" у столиці. Він закинув від дуги у фінальні секунди вирішальної чверті, коли "Оклахома" відставала від місцевих "Візардс" на два пункти.

Усього Гілджис-Александер провів на паркеті майже 35 хвилин. Він став найрезультативнішим гравцем зустрічі, набравши 42 очки. Також плеймейкер зробив 6 підбирань і віддав 7 результативних передач.

Завдяки перемозі "Оклахома" опинилася на 10-й сходинці Західної конференції НБА. Ця позиція – остання прохідна в плей-офф. У попередні два сезони "Тандер" завершили виступи після регулярного чемпіонату.

Хто такий Шей Гілджис-Александер

Професіональний баскетболіст, задрафтований "Шарлотт Хорнетс" у 2018 році під 11-м номером. Був відразу обміняний у "Лос-Анджелес Кліпперс".

У складі каліфорнійців провів сезон 2018/19. Потім разом із Даніло Галлінарі та піками драфту поїхав до "Оклахоми" в обмін на Пола Джорджа.

Матч проти "Вашингтона" – найрезультативніший у кар'єрі Гілджиса-Александера. Цьогоріч у травні він зобов'язався виступати за збірну Канади впродовж трьох років.