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Плеймейкер "Оклахоми" оформив переможний триочковий: момент дня в НБА

Фото: Шей Гілджис-Александер став героєм "Оклахоми" (twitter.com/SNstats)
Автор: Антон Федорців

Нагорі хіт-параду найкрутіших епізодів вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився кидок оборонця "Оклахоми Тандер" Шея Гілджиса-Александера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

24-річний канадець вирвав перемогу для "громів" у столиці. Він закинув від дуги у фінальні секунди вирішальної чверті, коли "Оклахома" відставала від місцевих "Візардс" на два пункти.

Усього Гілджис-Александер провів на паркеті майже 35 хвилин. Він став найрезультативнішим гравцем зустрічі, набравши 42 очки. Також плеймейкер зробив 6 підбирань і віддав 7 результативних передач.

Завдяки перемозі "Оклахома" опинилася на 10-й сходинці Західної конференції НБА. Ця позиція – остання прохідна в плей-офф. У попередні два сезони "Тандер" завершили виступи після регулярного чемпіонату.

Хто такий Шей Гілджис-Александер

Професіональний баскетболіст, задрафтований "Шарлотт Хорнетс" у 2018 році під 11-м номером. Був відразу обміняний у "Лос-Анджелес Кліпперс".

У складі каліфорнійців провів сезон 2018/19. Потім разом із Даніло Галлінарі та піками драфту поїхав до "Оклахоми" в обмін на Пола Джорджа.

Матч проти "Вашингтона" – найрезультативніший у кар'єрі Гілджиса-Александера. Цьогоріч у травні він зобов'язався виступати за збірну Канади впродовж трьох років.

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