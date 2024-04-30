Плей-офф НБА: "Денвер" вибив "Лейкерс", "Оклахома" розгромила "Нью-Орлеан"

НБА, плей-офф, Західна конференція, 1-й раунд

"Нью-Орлеан" – "Оклахома-Сіті" – 89:97 (21:21, 22:23, 28:26, 18:27); серія – 0:4

"Денвер" – "Лейкерс" – 108:106 (28:24, 22:29, 31:26, 27:27); серія – 4:1

НБА, плей-офф, Східна конференція, 1-й раунд

"Маямі" – "Бостон" – 88:102 (24:34, 12:19, 23:28, 29:21); серія – 1:3

"Тандер" розібралися з "Пеліканс" за мінімальну кількість матчів. Вирішальну перемогу Шей Гілджис-Александер і компанія здобули на виїзді. Суперники грали на рівних упродовж трьох чвертей, а ось у фінальній "Оклахома" пішла у відрив. Відіграти відставання баскетболістам "Нью-Орлеана" вже не судилося.

У п'яти поєдинках перемогу в серії оформив "Денвер". Чинний чемпіон провів на рівних матч із "Лейкерс", але на фінальному ігровому відрізку "Наггетс" були трохи успішнішими. Зрештою, фінальна перевага над каліфорнійцями склала всього два пункти. Та навіть цього очкового запасу вистачило для путівки в наступний раунд.

Впритул до завершення серії підібрався "Бостон". Команда Святослава Михайлюка без участі українця впевнено здолала "Маямі" на виїзді. Наміри перемогти "Селтікс" окреслили ще до великої перерви, відірвавшись на 17 пунктів. "Гіт" можуть занести в актив хіба що фінальні 12 хвилин, коли зуміли трохи підсолодити гіркоту поразки.

У наступному раунді плей-офф "Денвер" зустрінеться з "Міннесотою". "Тімбервулвз" без проблем винесли "Фінікс" (4:0 у серії). Натомість наступний суперник "Оклахоми" визначиться в поєдинках "Далласа" та "Кліпперс", де наразі рахунок рівний (2:2).