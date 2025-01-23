Плей або офф: які шанси "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

Зараз чемпіони України із 7-ма очками та різницею м'ячів "мінус 6" (7-13) посідають у турнірній таблиці 27-ме місце. Прохідна зона топ-24 закінчується на 10 балах. Останню прохідну сходинку зараз посідає німецький "Штутгарт", у якого 10 балів та різниця "мінус 1" (12-13).

Також по 10 очок мають португальська "Бенфіка", французький ПСЖ та португальський "Спортінг". Набравши у останньому турі хоча б очко, кожна з них уже стане недосяжною для "Шахтаря". Крім того, випередити українську команду можуть англійський "Манчестер Сіті" та хорватське "Динамо" з Загреба, які мають по 8 пунктів.

Тому навіть перемога в останньому матчі над дортмундською "Боруссією" (29 січня) ще не гарантує підопічним Маріно Пушіча продовження боротьби.

Потрібно також, щоб склалося ще три додаткові умови:

бодай одна з чотирьох команд, що мають 10 очок ("Бенфіка", ПСЖ, "Спортінг" та "Штутгарт") програли свій матч;

"Манчестер Сіті" та "Динамо" Загреб не виграли;

"Шахтар" має кардинально покращити свою різницю м'ячів: виграти з якнайбільшим рахунком.

Наприклад, "гірників" влаштує перемога над "Боруссією" з рахунком – 3:0. Але за умови, що "Штутгарт" з таким ж результатом програє ПСЖ. Водночас "Манчестер Сіті" не виграє у "Брюгге", а "Динамо" Загреб – у "Мілана".

З ким конкуренти "Шахтаря" гратимуть в останньому турі

Заключний, восьмий тур основного раунду ЛЧ відбудеться 29 січня. Усі матчі розпочнуться в один час – о 22:00 за Києвом.

В очному поєдинку зійдуться дві команди, що мають по 10 очок – "Штутгарт" та ПСЖ. Це означає, що одна з цих команд у разі перемоги гарантовано вийде в плей-офф.

Доля інших учасників вирішиться в таких поєдинках: