Племянница Трампа обвинила его в хищении миллионов долларов

Племянница президента США Дональда Трампа, дочь его старшего брата Фреда Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск. Она обвинила дядю, а также других членов семьи в похищении десятков миллионов долларов.

Об этом пишет The New York Times.

В иске Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн и их покойный уже брат Роберт обвиняются в мошенничестве и организации заговора, в результате которого Мэри и ее брат Фред лишились части состояния, оставленного им отцом, а также не получили справедливой доли в наследстве, оставшемся после деда.

В иске указывается, что после смерти в 1981 году отца Мэри его братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали целую схему для "выкачивания средств, сокрытия их хищения и введения ее в заблуждение относительно истинной их ценности".

В 1999 году умер отец Трампа и дед Мэри Фред Трамп, после чего истицу, как она утверждает, вынудили подписать соглашение, лишив десятков миллионов долларов.

В июле 2020 года Мэри Трамп издала книгу "Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире".

В ней племянница президента США, которая является дипломированным психологом, утверждает, что Дональд Трамп лишен способности сопереживать другим людям. Также она сообщает, что Трамп с детства проявлял готовность обманывать людей в собственных интересах.

Напомним, ранее американка Саммер Зервос, которая в 2006 году снималась в пятом сезоне реалити-шоу Дональда Трампа "Ученик" (The Apprentice), в октябре 2016 обвинила его в домогательствах.

Зервос заявила, что инцидент произошел в 2007 году, когда она встретилась с Трампом, чтобы обсудить возможность трудоустройства.

Позже Зервос обвинила Дональда Трампа в клевете.