Племінниця Путіна, син Медведєва та заводи: хто потрапив під нові санкції ЄС

До нового пакету санкцій потрапили білоруські та російські військові та чиновники, які сприяли війні в Україні та захопленню територій. Там також опинились підприємства оборонної сфери та "приватні військові компанії".

В санкційний список потрапили двоюрідна племінниця Володимира Путіна Ганна Цівільова та син заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва Ілля. Першу пов'язують з фондом "Захисники Вітчизни", який "відіграє важливу роль у військовій агресії проти України". На так званий фонд також було накладено обмеження.

А от сина Мндведєва звинуватили в організації "дезінформаційної пропагандистської кампанії" через кураторство платформи "Я в Росії", яка надає державні послуги в анексованих Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях.

Під санкції потрапили і російські пропагандисти. Це телеканали "Царьград", "Спас" і ведуча Ганна Шафран (Палюх), вона працює головою дирекції аналітичних радіопрограм медіахолдингу "Звезда".

Санкції запроваджено щодо відомих ПВК - створений РПЦ "Андріївський хрест", "Факел" і "Потік", що належать Газпрому, "Царські вовки" Дмитра Рогозіна, "Конвой" голови анексованого Криму Сергія Аксьонова, групи компаній "Редут" та глави їхнього рекрутингу, колишнього полковника сил спеціального призначення Анатолія Каразія.

Телекомунікаційні компанії та їхні співробітники, які працюють на окупованих територіях України: "МирТелеком", "Кримтелеком", "Міранда медіа", і генеральний директор двох останніх Іван Зима.

До списку потрапили помічник командира загону ОМОН "Арсенал" Нацгвардії Андрій Фроленков та голова центру спеціального призначення "Витязь" Олександр Бєлоглазов. Вони брали участь в окупації Бучі.

Санкції було запроваджено проти членів Центральної виборчої комісії за організацію незаконного референдуму у вересні 2022 року. Мова йде про заступника голови ЦВК Миколу Булаєва, члена партії "Справедлива Росія" Миколу Левічева, декана факультету політології МДУ Андрія Шутова і ще 13 осіб, включно з головами херсонських і запорізьких виборчих комісій Мариною Захаровою і Галиною Катющенко.

Вперше під санкції потрапив голова Московської міської думи Олексій Шапошников. Його звинувачують в матеріальній підтримці солдатів і розробці законопроектів, що допомагають Росії у війні.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, сьогодні раніше, 18 грудня, Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

До санкційного пакета увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

Введення 12-го санкційного пакета очікувалося ще минулого тижня. Однак 12 грудня посли ЄС не змогли погодити новий пакет обмежувальних заходів щодо РФ. Прийняттю рішення завадила Австрія, оскільки Відень зажадав від України виключити банківську групу Raiffeisen Bank International із переліку міжнародних спонсорів війни.

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