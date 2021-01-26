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Плавное снижение: новый прогноз НАН по коронавирусу в Украине

Киев, Вторник 26 января 2021 00:16
Плавное снижение: новый прогноз НАН по коронавирусу в Украине
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Национальная академия наук Украины дала прогноз развития ситуации с коронавирусом в стране в следующие две недели. Ученые прогнозируют, что заболеваемость коронавирусом продолжит плавное снижение.

Об этом говорится на сайте НАН Украины.

Как констатировали ученые, за последнюю неделю показатели распространения коронавируса в Украине продолжили снижаться. Подобная ситуация ожидается и в последующие две недели.

Так, в период с 26 января по 8 февраля ученые НАН прогнозируют среднюю заболеваемость COVID-19 на уровне 3485-4030 новых случаев. В течение недели 26 января - 1 февраля ученые прогнозируют в среднем 2933 новых случаев коронавируса.

В то же время летальность от коронавируса в стране, по наблюдениям НАН, демонстрирует устойчивую динамику и остается в пределах 1,5-2 процента. Также наблюдается уменьшение смертей от COVID-19 в больницах.

Напомним, в Министерстве здравоохранения прогнозировали рост заболеваемости коронавирусом после новогодних и рождественских праздников. В Минздраве объясняли, что в праздничный период украинцы больше контактировали друг с другом.

Добавим, врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала о росте количества тяжелых пациентов с коронавирусом. По ее словам, в стране все больше больных, которые требуют длительного лечения.

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